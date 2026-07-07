Rusza lawina odwołań od wyników matur. Ocena może wzrosnąć z 19 do 91 proc.

Coraz więcej maturzystów składa odwołania od wyniku matury. To szansa, aby zyskać kilka cennych punktów i dostać się na wybrany kierunek studiów. Duże rozbieżności w ocenach zdarzają się przede wszystkim na maturze z języka polskiego.

"Świat widział już wszystkie możliwe rodzaje wpadek: wpisanie wyniku 19 proc. zamiast 91 proc., niezaliczenie poprawnych odpowiedzi w zadaniach zamkniętych albo błędy w ocenianiu zadań otwartych" - pisze polonistka Aneta Korycińska znana w sieci jako Baba od polskiego.

Violetta Kalka, nauczycielka z Torunia, podała przykład ucznia, który nie zdał matury z języka polskiego, a potem – po weryfikacji sumy punktów – jednak zaliczył egzamin. Źle policzono mu błędy ortograficzne i interpunkcyjne. Nikt: ani egzaminator, ani egzaminator-weryfikator, ani przewodniczący komisji nie zauważyli, że jest dyslektykiem –powiedziała egzaminatorka w rozmowie z GW.

Płatna pomoc przy pisaniu odwołania

Artur Szymanek, autor bloga Okiem Krytycznego Egzaminatora, który udziela korepetycji z biologii, przyznał w rozmowie z "Gazetą Wyborczą", że w ubiegłym roku napisał łącznie 12 odwołań. W siedmiu przypadkach udało mi się odzyskać parę punktów. Nie były to spektakularne wyniki, jakie zdarzają się na maturze z języka polskiego, gdzie kryteria są bardziej uznaniowe. Ale bywały to punkty potrzebne do dostania się na studia –powiedział.

Zainteresowanie płatną pomocą przy pisaniu odwołań rośnie. Aby przygotować skuteczne pismo trzeba znać kryteria oceniania, umieć wskazać błędy egzaminatora i odpowiednio je uzasadnić. Z tego powodu część maturzystów decyduje się zapłacić specjalistom. Przygotowanie wniosku kosztuje nawet 600 zł.

Jak odwołać się od wyników matury?

Centralna Komisja Edukacyjna umożliwia złożenie wniosku o wgląd do swojej pracy. Po tym, gdy ten wpłynie, Okręgowa Komisja Edukacyjna ma maksymalnie pięć dni roboczych, by wskazać termin i miejsce, gdzie absolwent może zapoznać się z arkuszem. Gdy uzna, że jakieś zadania zostały ocenione niesprawiedliwie, może zawnioskować o weryfikację sumy punktów, z uzasadnieniem, dlaczego dane zadanie powinno zostać ocenione lepiej.

14 dni może potrwać odpowiedź OKE na wniosek o weryfikację. Potem w ciągu 7 dni od otrzymania wyniku weryfikacji można odwołać się do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. Następny termin to 21 dni od przekazania odwołania do CKE - tyle ma Kolegium na rozstrzygnięcie, przy czym termin może zostać jednorazowo wydłużony o 7 dni.

Oto ważne terminy:

od 8 lipca 2026 g. 08:30 można składać wnioski o wgląd do pracy;

dyrektor OKE wyznacza termin wglądu w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku;

w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku; w ciągu 2 dni od dnia wglądu można złożyć wniosek o weryfikację liczby punktów;

w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku – dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje pisemnie o wyniku weryfikacji sumy punktów;

sumy punktów; od tego pisma można się odwołać w ciągu 7 dni, jednak odwołanie może dotyczyć tylko zadań otwartych;

ostatecznie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego weryfikuje odwołania nieuwzględnione w całości przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, ma na to 28 dni.

Rekordowa matura

Maturę 2026 napisało około 450 tys. osób, w tym 345 tys. tegorocznych absolwentów. To znacznie więcej niż w poprzednich latach. W przyszłym roku ma być jeszcze większa liczbaabsolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego.