Quiz PRL. Dla pamiętających komunę to nic trudnego. Dasz radę zdobyć 10/10?
dzisiaj, 05:24
Quiz PRL. Dla pamiętających komunę to nic trudnego. Dasz radę zdobyć 10/10?/Shutterstock
Urodzeni przed 1989 rokiem powinni czuć się jak ryba w wodzie. Przed tobą quiz o życiu w czasach PRL. Dla pamiętających komunę to nic trudnego. Dasz radę zdobyć 10/10?
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Źródło dziennik.pl
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