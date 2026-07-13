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QUIZ. 15 pytań o życie w PRL. Gdzie zaliczysz wpadkę? Urodzeni po 89 polegną na pytaniu nr 9

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 05:16
PRL
QUIZ. 15 pytań o życie w PRL. Gdzie zaliczysz wpadkę? Urodzeni po 89 polegną na pytaniu nr 9/NAC
Ten quiz to 15 pytań, które wrócą wspomnieniami do dawnych lat, do minionej epoki i czasów PRL. Pytamy o codzienność oraz obyczaje, nie zabraknie też pytań o kultowe programy. Młodzi już na 2. pytaniu będą mieli pod górkę. Jak poradzą sobie ci, którzy wtedy żyli? Na ilu pytaniach się wyłożą?
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Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLquizquiz prlquiz o prl
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