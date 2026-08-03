Quiz o PRL. Dla każdego urodzonego przed 1980 rokiem 9/10 to obowiązek
dzisiaj, 05:44
Quiz o PRL. Dla każdego urodzonego przed 1980 rokiem 9/10 to obowiązek/Shutterstock
Ten quiz sprawdzi twoją wiedzę o czasach PRL. Dla każdego urodzonego przed 1980 rokiem 9/10 to obowiązek. Młodsi mogą mieć spory problem, by zdobyć połowę punktów.
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Źródło dziennik.pl
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