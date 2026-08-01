Quiz PRL. Polskie filmy i seriale. Dopasuj aktora do roli. 20/20 dla mistrza. 70 proc. nie da rady
dzisiaj, 05:55
Quiz PRL. Polskie filmy i seriale. Dopasuj aktora do roli. 20/20 dla mistrza. 70 proc. nie da rady/Shutterstock
Ten quiz będzie przyjemnością dla pokolenia PRL. Pytamy o filmy i seriale tamtej epoki. Jeśli lubisz oglądać stare produkcje, to masz szansę na dobry wynik. Dopasuj aktora do roli. 20/20 dla mistrza. 70 proc. nie da rady.
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Źródło dziennik.pl
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