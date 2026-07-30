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Quiz z cytatów PRL. Dla każdego fana Barei i "Rejsu" 20/20 to obowiązek

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 05:48
Quiz z cytatów PRL. Dla każdego fana Barei i "Rejsu" 20/20 to obowiązek
Quiz z cytatów PRL. Dla każdego fana Barei i "Rejsu" 20/20 to obowiązek/Shutterstock
Walczysz o tytuł mistrz cytatów z PRL. Przed tobą quiz, w którym musisz się wykazać solidną znajomością filmów i seriali z minionej epoki. Dla każdego fana Barei i "Rejsu" 20/20 to obowiązek.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLquizquiz prl
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