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Quiz dla asów ortografii. Te słowa na "J" łamią nawet ekspertów. 10/15 to sukces

Łucja Orzeł
dzisiaj, 15:03
Quiz dla asów ortografii. Te słowa na "J" łamią nawet ekspertów. 10/15 to sukces
Quiz dla asów ortografii. Te słowa na "J" łamią nawet ekspertów. 10/15 to sukces/Shutterstock
Litera "J" kryje w sobie mnóstwo ortograficznych pułapek. Sprawdź, czy poradzisz sobie z 15 podchwytliwymi słowami i wyrażeniami. Niektóre wyglądają niewinnie, ale mogą zaskoczyć nawet wytrawnych znawców polskiej ortografii. Dasz radę?
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Źródło dziennik.pl
Tematy: ortografiaquiz
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