QUIZ: Wakacyjna geografia Polski - Półwysep Helski. Wynik 13/15 to już tytuł eksperta

QUIZ: Wakacyjna geografia Polski - Półwysep Helski. Wynik 13/15 to już tytuł eksperta / Shutterstock

Półwysep Helski to jeden z najbardziej rozpoznawalnych fragmentów polskiego wybrzeża, ale pełen zaskakujących faktów i geograficznych pułapek. Czy wiesz, które miejscowości naprawdę leżą na mierzei, jak powstała i gdzie przebiega jej najwęższy odcinek? Sprawdź swoją wiedzę w naszym wakacyjnym quizie i przekonaj się, czy jesteś w wąskim gronie osób, które zdobywają komplet punktów.

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