Dziennik Gazeta Prawana logo

QUIZ: Wakacyjna geografia Polski - Półwysep Helski. Wynik 13/15 to już tytuł eksperta

Łucja Orzeł
dzisiaj, 21:47
QUIZ: Wakacyjna geografia Polski - Półwysep Helski. Wynik 13/15 to już tytuł eksperta
QUIZ: Wakacyjna geografia Polski - Półwysep Helski. Wynik 13/15 to już tytuł eksperta/Shutterstock
Półwysep Helski to jeden z najbardziej rozpoznawalnych fragmentów polskiego wybrzeża, ale pełen zaskakujących faktów i geograficznych pułapek. Czy wiesz, które miejscowości naprawdę leżą na mierzei, jak powstała i gdzie przebiega jej najwęższy odcinek? Sprawdź swoją wiedzę w naszym wakacyjnym quizie i przekonaj się, czy jesteś w wąskim gronie osób, które zdobywają komplet punktów.
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: geografiaquiz
Powiązane
Trudny QUIZ z geografii: Najsłynniejsze ulice świata. 10/12 to wynik godny zawodowego globtrotera
Trudny QUIZ z geografii: Najsłynniejsze ulice świata. 10/12 to wynik godny zawodowego globtrotera
Quiz z biologii: Ile naprawdę wiesz o pszczołach? 13/13 tylko dla doświadczonych pszczelarzy
Quiz z biologii: Ile naprawdę wiesz o pszczołach? 13/13 tylko dla doświadczonych pszczelarzy
Quiz: Ile wiesz o Morzu Bałtyckim? 10. pytanie tylko z pozoru wydaje się proste
Quiz: Ile wiesz o Morzu Bałtyckim? 10. pytanie tylko z pozoru wydaje się proste
Quiz: Jak dobrze znasz Tatry? 12/15 dla prawdziwych miłośników gór
Quiz: Jak dobrze znasz Tatry? 12/15 dla prawdziwych miłośników gór
Quiz: Jak dobrze znasz Bieszczady? 11/12 to rzadkość nawet wśród góromaniaków
Quiz: Jak dobrze znasz Bieszczady? 11/12 to rzadkość nawet wśród góromaniaków
Quiz: Czy zdałbyś na kartę wędkarską? Doświadczeni wędkarze zdobywają 15/20
Quiz: Czy zdałbyś na kartę wędkarską? Doświadczeni wędkarze zdobywają 15/20
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj