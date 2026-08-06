Quiz o PRL-u dzieli Polaków. Tylko osoby 50+ odpowiedzą na 12. pytanie

Quiz o PRL-u dzieli Polaków. Tylko osoby 50+ odpowiedzą na 12. pytanie / Shutterstock

Kolejki, Pewex i legendarne kartki na mięso. Myślisz, że doskonale pamiętasz realia PRL-u? Ten test brutalnie zweryfikuje wspomnienia Polaków. Najwięcej kontrowersji budzi pytanie nr 12. To na nim wykładają się starsze pokolenia, a dla młodych to czarna magia. Podejmij wyzwanie i zobacz, czy zdobędziesz komplet punktów.

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