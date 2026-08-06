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Quiz o PRL-u dzieli Polaków. Tylko osoby 50+ odpowiedzą na 12. pytanie

Anna Kot
Anna KotAnna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
dzisiaj, 06:00
prl
Quiz o PRL-u dzieli Polaków. Tylko osoby 50+ odpowiedzą na 12. pytanie/Shutterstock
Kolejki, Pewex i legendarne kartki na mięso. Myślisz, że doskonale pamiętasz realia PRL-u? Ten test brutalnie zweryfikuje wspomnienia Polaków. Najwięcej kontrowersji budzi pytanie nr 12. To na nim wykładają się starsze pokolenia, a dla młodych to czarna magia. Podejmij wyzwanie i zobacz, czy zdobędziesz komplet punktów.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLquizquiz prlczasy prl
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