"Za piękne kobiety..." QUIZ o toastach czasów PRL. Nawet wytrawni imprezowicze polegną na ostatnim

"Za piękne kobiety..." QUIZ o toastach czasów PRL. Nawet wytrawni imprezowicze polegną na ostatnim / PAP

Imprezy w czasach PRL odbywały się dosyć często. Na domówkach, w remizach, potańcówkach czy dancingach goście co i rusz wznosili toasty. Jak dobrze pamiętacie te kultowe powiedzonka tamtych czasów? Sprawdźcie się w naszym quizie.

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