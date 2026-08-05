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"Za piękne kobiety..." QUIZ o toastach czasów PRL. Nawet wytrawni imprezowicze polegną na ostatnim

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 05:05
Imieniny
"Za piękne kobiety..." QUIZ o toastach czasów PRL. Nawet wytrawni imprezowicze polegną na ostatnim/PAP
Imprezy w czasach PRL odbywały się dosyć często. Na domówkach, w remizach, potańcówkach czy dancingach goście co i rusz wznosili toasty. Jak dobrze pamiętacie te kultowe powiedzonka tamtych czasów? Sprawdźcie się w naszym quizie.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLquizquiz prlquiz z wiedzy ogólnej
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