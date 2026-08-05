Tak mówiła młodzież w PRL. QUIZ dla wtajemniczonych. 100 proc. dla "wapniaków"

tańczący młodzi ludzie / NAC

Młodzież ma własny język. Ten słownik zmienia się z biegiem czasu, powstają nowe słowa, inne przestają być modne. W tym quizie pytamy o slang młodzieży z PRL. Kto wtedy nie tańczył na prywatkach, przegrywa na starcie.

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