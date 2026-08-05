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Tak mówiła młodzież w PRL. QUIZ dla wtajemniczonych. 100 proc. dla "wapniaków"

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 15:56
młodzież
tańczący młodzi ludzie/NAC
Młodzież ma własny język. Ten słownik zmienia się z biegiem czasu, powstają nowe słowa, inne przestają być modne. W tym quizie pytamy o slang młodzieży z PRL. Kto wtedy nie tańczył na prywatkach, przegrywa na starcie.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLedukacjaquiz
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