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Quiz: Ile wiesz o Morzu Bałtyckim? 14. pytanie tylko z pozoru wydaje się proste

Łucja Orzeł
wczoraj, 21:25
Quiz: Ile wiesz o Morzu Bałtyckim? 14. pytanie tylko z pozoru wydaje się proste
Quiz: Ile wiesz o Morzu Bałtyckim? 14. pytanie tylko z pozoru wydaje się proste/Shutterstock
Morze Bałtyckie skrywa wiele ciekawostek: od głębin i wysp, przez bursztynowe plaże, aż po tajemnicze wraki statków. Sprawdź, ile wiesz o tym wyjątkowym akwenie północnej Europy i spróbuj zdobyć maksymalną liczbę punktów.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: Morze Bałtyckiequiz
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