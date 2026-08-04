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Quiz: Czy poradzisz sobie z pytaniami jak w "Milionerach"? 95 proc. Polaków nie robi 10/10

Łucja Orzeł
dzisiaj, 23:50
Quiz: Czy poradzisz sobie z pytaniami jak w "Milionerach"? 95 proc. Polaków nie robi 10/10
Quiz: Czy poradzisz sobie z pytaniami jak w "Milionerach"? 95 proc. Polaków nie robi 10/10/Shutterstock
Quiz oparty na kultowym teleturnieju "Milionerzy" to prawdziwe wyzwanie - niektóre pytania warte były miliona złotych. Sprawdź, czy poradzisz sobie z pytaniami, które zweryfikowały wiedzę nawet najlepszych graczy. Tylko nieliczni zdobywają pełne 10/10, a w każdym pytaniu tylko jedna odpowiedź jest poprawna.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: milionerzyquiz
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