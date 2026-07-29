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Trudny quiz: Przysłowia polskie. Czy pamiętasz, jak to leciało? 10/10 dla omnibusów

Łucja Orzeł
dzisiaj, 22:14
Trudny quiz: Przysłowia polskie. Czy pamiętasz, jak to leciało? 10/10 dla omnibusów
Trudny quiz: Przysłowia polskie. Czy pamiętasz, jak to leciało? 10/10 dla omnibusów/Shutterstock
Sprawdź swoją znajomość polskich przysłów. Niektóre znasz z dzieciństwa, inne mogą Cię zaskoczyć. Uzupełnij brakujące słowa w zdaniach. 10/10 wyzwanie dla prawdziwych omnibusów.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: quizprzysłowia
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