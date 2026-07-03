Wychowałeś się w PRL-u? Zdobądź komplet punktów. Pytanie nr 6 okazuje się najtrudniejsze
dzisiaj, 14:45
Wychowałeś się w PRL-u? Zdobądź komplet punktów. Pytanie nr 6 okazuje się najtrudniejsze/Shutterstock
Zapach Pewexu, smak gumy Donald i kilometrowe kolejki - czy to również Twoje wspomnienia? Ten quiz zabierze Cię w podróż do codzienności tamtych lat. Sprawdź, czy pamiętasz kultowe realia i zmierz się z pytaniem nr 6, które potrafi zaskoczyć nawet tych, którzy wychowali się w PRL-u. Podejmiesz wyzwanie?
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Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLquizsymbole PRL-uhistoria PRL
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