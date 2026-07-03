QUIZ o życiu w PRL. Tylko urodzeni przed 1981 zdobędą 9/9. Pytanie nr 4 zabije ćwieka

QUIZ o życiu w PRL. Tylko urodzeni przed 1981 zdobędą 9/9. Pytanie nr 4 zabije ćwieka / PAP

Ten quiz to krótka podróż do przeszłości. Dla tych, którzy pamiętają czasy i życie w PRL to będzie sentymentalne i nostalgiczne wspomnienie, dla tych, którzy są nieco młodsi lekcja historii. Komplet punktów zdobędą jednak tylko ci, którzy dobrze znają tamte czasy.

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