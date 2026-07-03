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QUIZ o życiu w PRL. Tylko urodzeni przed 1981 zdobędą 9/9. Pytanie nr 4 zabije ćwieka

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 05:32
Saturator pani Genowefy
QUIZ o życiu w PRL. Tylko urodzeni przed 1981 zdobędą 9/9. Pytanie nr 4 zabije ćwieka/PAP
Ten quiz to krótka podróż do przeszłości. Dla tych, którzy pamiętają czasy i życie w PRL to będzie sentymentalne i nostalgiczne wspomnienie, dla tych, którzy są nieco młodsi lekcja historii. Komplet punktów zdobędą jednak tylko ci, którzy dobrze znają tamte czasy.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLquizquiz prl
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