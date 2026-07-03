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Trudny QUIZ z wiedzy ogólnej na weekend. Na ostatnim pytaniu największy erudyta wymięknie

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 13:11
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Trudny QUIZ z wiedzy ogólnej na weekend. Na ostatnim pytaniu największy erudyta wymięknie/Shutterstock
W tym quizie na weekend zadajemy pytania z wiedzy ogólnej. Pytania nie należą do najłatwiejszych. Ostatnie to prawdziwa zagwozdka, z którą nawet najwięksi erudyci mogą sobie nie poradzić.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: naukaquizwiedza ogólnaquizy z wiedzy ogólnej
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