QUIZ z wiedzy ogólnej. 12 pytań z popularnych krzyżówek. Na ostatnim wymięknie 95 proc.
dzisiaj, 12:08
QUIZ. 12 pytań z popularnych krzyżówek. Na ostatnim wymięknie 95 proc./Shutterstock
W tym quizie zadajemy pytania, które padły w popularnych krzyżówkach. Chodzi o wskazanie poprawnego hasła jako odpowiedzi. Łatwo nie będzie. Na ostatnie złej odpowiedzi udzieli 95 proc. quizowiczów.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Powiązane