Quiz na inteligencję. Wskażesz prawdziwe zdanie? Trzeba być erudytą, aby trafić 13/15
dzisiaj, 04:10
Quiz na inteligencję. Wskażesz prawdziwe zdanie? Trzeba być erudytą, aby trafić 13/15/ShutterStock
Nic tak nie stymuluje pracy mózgu, jak wyzwanie w postaci quizu na inteligencję. Wymaga on nie tylko szerokiej wiedzy, ale także umiejętności logicznego myślenia. Tym razem zasady są proste: przedstawiamy trzy zdania, a twoim zadaniem jest wskazanie tego, które jest prawdziwe. Dasz radę zdobyć komplet punktów?
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Źródło dziennik.pl
Tematy: quizquizy z wiedzy ogólnej
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