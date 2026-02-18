Wielki Post 2026 właśnie się zaczyna! Sprawdź, co naprawdę wiesz – QUIZ
dzisiaj, 89 minut temu
Dziś, 18 lutego 2026 roku, w Środę Popielcową rozpoczyna się Wielki Post. Czy wiesz, jak długo potrwa, kogo obowiązuje post ścisły i jakie nabożeństwa odprawiane są w tym czasie? Sprawdź swoją wiedzę – 12 pytań, tylko jedna dobra odpowiedź!
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Reklama
Reklama
Reklama