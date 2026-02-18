Dziś, 18 lutego 2026 roku, w Środę Popielcową rozpoczyna się Wielki Post. Czy wiesz, jak długo potrwa, kogo obowiązuje post ścisły i jakie nabożeństwa odprawiane są w tym czasie? Sprawdź swoją wiedzę – 12 pytań, tylko jedna dobra odpowiedź!

Przejdź do quizu