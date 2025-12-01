QUIZ. 12 pytań z teleturnieju "Milionerzy". Hubert Urbański sprawdzi twoją wiedzę. Dasz radę trafić 12/12?
dzisiaj, 67 minut temu
"Milionerzy" to jeden z najpopularniejszych teleturniejów w Polsce od lat. Program sprawdza wiedzę Polaków z historii, literatury, nauki czy kultury popularnej. Teraz możesz poczuć klimat legendarnego studia i zmierzyć się z 12 pytaniami, które naprawdę padły w grze. Zdobędziesz komplet punktów? Hubert Urbański na pewno byłby z ciebie dumny!
