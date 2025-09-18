Podczas wspólnej konferencji w kancelarii premiera z wicepremierem i ministrem cyfryzacji Krzysztofem Gawkowskim Nowacka poinformowała, że mLegitymacja "staje się faktem", a "wieczne szukanie" papierowej legitymacji "odchodzi w niepamięć".

W ciągu dosłownie najbliższych kilku dni, pewnie tygodnia, każdy uczeń, każdy rodzic będzie mógł dla ucznia pobrać legitymację w mObywatelu– powiedziała. Dodała, że to "wielka wygoda" i "duży krok w codziennym życiu w stronę mądrzejszej, cyfrowej i bezpiecznej Polski".

Jak dostać cyfrową legitymację?

Wyjaśniła, że odpowiednią legitymację będzie można pobrać za pomocą kodu QR dostępnego na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej. Rozwiązanie to będzie dostępne dzięki nowej wersji aplikacji mObywatel: mObywatel Junior. Jak wyjaśnił dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki Radosław Maćkiewicz, obok klasycznej wersji będzie mógł ją wybrać każdy użytkownik, który zainstaluje aplikację mObywatel 2.0 na swoim urządzeniu i będzie ją uruchamiał po raz pierwszy.

Poza legitymacją szkolną wersja Junior będzie umożliwiała dostęp do takich dokumentów, jak: Karta dużej rodziny, legitymacja potwierdzająca ulgi w transporcie publicznym, tymczasowe prawo jazdy oraz legitymacja osoby niepełnosprawnej.

Ułatwienie dla uczniów, ich rodziców i szkół

Poza dzieckiem dostęp do cyfrowej legitymacji szkolnej będą mieli rodzice, opiekunowie i dziadkowie – w tradycyjnej wersji aplikacji mObywatel. Zostawiamy decyzję rodzicom: czy chcą, żeby dzieci miały legitymację na swoim urządzeniu (...) czy chcą mieć ten dostęp również oni – podkreśliła Nowacka.

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zaznaczył, że dostępność do nowej aplikacji mObywatel Junior to ułatwienie dla uczniów, ich rodziców i szkół. Rodzic, bo będzie miał pod ręką legitymację swojego dziecka. Dziecko, bo zawsze będzie mogło z niej korzystać. I szkoła, bo dostaje nowe narzędzie, które będzie pozwalało na to, że aktualizacja danych będzie odbywała się w czasie rzeczywistym – podkreślił Gawkowski.

Plany lekcji i oceny w rządowej aplikacji

Zapowiedział również, że kolejne aktualizacje wprowadzone zostaną w 2027 r. Aplikacja mObywatel Junior zostanie wtedy rozszerzona o m.in. plany lekcji, wykazy ocen czy możliwość połączenia się z placówką.

Jest to jakościowa zmiana, że w aplikacji rządowej będzie można sprawdzić plany lekcji swojego dziecka, mieć tam wykaz ocen i jednocześnie mieć świadomość, że to wszystko jest za darmo – ocenił Gawkowski.

Aplikacja mObywatel powstała w 2017 r. Początkowo umożliwiała jedynie wyświetlanie podstawowych danych osobowych. Od 2020 r. możliwe jest korzystanie z eRecept i mPrawa jazdy, a od 2023 r. – kiedy uchwalona została ustawa o mObywatelu – cyfrowy dokument tożsamości ma taką samą moc prawną jak jego plastikowy odpowiednik. Obecnie aplikacja umożliwia także załatwianie spraw urzędowych – w tym złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego dla osoby dorosłej i dziecka. Korzysta z niej blisko 10 mln użytkowników.