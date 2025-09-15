Ministerstwo edukacji zwróciło uwagę, że tego typu reakcje są dowodem na niską świadomość zagrożeń w Polsce. Aby to zmienić, przygotowano program "Edukacja z Wojskiem", który ma uczyć dzieci, jak postępować w sytuacjach kryzysowych.

To jest program adresowany do dzieci w każdym wieku, od najmłodszych po szkoły średnie. Szkolenia prowadzone przez żołnierzy będą dostosowane do wieku – mówi minister edukacji Barbara Nowacka.

Rosyjskie drony nad Polską?! MEN odpowiada: Teraz żołnierze będą szkolić dzieci

Resort zapowiada także publikację specjalnego poradnika opracowanego z myślą o najmłodszych. Ma on zawierać praktyczne wskazówki dotyczące zachowania podczas wojny i w czasie kryzysów. Książka zostanie rozesłana do polskich domów na początku przyszłego roku.

Według ministerstwa, regularne szkolenia i jasne zasady mogą zwiększyć poczucie bezpieczeństwa w społeczeństwie oraz pomóc przygotować obywateli – od dzieci po dorosłych – na zagrożenia, z którymi musi mierzyć się Polska w obecnej sytuacji geopolitycznej.

Źródło: MEN, Radio ZET