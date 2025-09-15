Jak wynika z projektu ustawy budżetowej na rok 2026, kwota bazowa dla nauczycieli w 2026 r. ma wynieść 5 597,86 zł. Oznacza to wzrost o 163,04 zł czyli 3 proc.

MEN opublikuje projekt nowego rozporządzenia płacowego na początku przyszłego roku, ale już dziś z projektu można wyliczyć, że minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli z wykształceniem wyższym i przygotowaniem pedagogicznym wzrosną w 2026 roku od 155 do 186 złotych brutto. Jak zauważa "Głos Nauczycielski" wzrost stawek nie ma więc charakteru podwyżki lecz stanowi waloryzację o prognozowany wskaźnik inflacji.

Minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli

W tym roku minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli wynoszą:

początkującego z tytułem zawodowym magistra i z przygotowaniem pedagogicznym wynosi 5153 zł zł brutto,

nauczyciela mianowanego – 5310 zł brutto,

nauczyciela dyplomowanego – 6211 zł brutto.

W projekcie budżetu na 2026 rok "zabezpieczono środki na podwyżkę wynagrodzeń o 3 proc. pracowników państwowej sfery budżetowej, w tym funkcjonariuszy i żołnierzy, pracowników ministerstw, urzędów centralnych i wojewódzkich, nauczycieli, a także zwiększono fundusz wynagrodzeń pracowników ZUS i KRUS". Łączny koszt podwyżek wynagrodzeń wraz z pochodnymi to około 6,7 mld zł.

Pensje nauczycieli w 2026 roku

Jak będą wyglądały pensje nauczycieli w przyszłym roku? O ile podwyższone zostaną minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego? Zostaną one zwaloryzowane o ok. 3 proc. i po zmianach będą wyglądać tak:

nauczyciel początkujący - 5 308 zł,

nauczyciel mianowany - 5 469 zł,

nauczyciel dyplomowany - 6 397 zł.

"W przypadku nauczycieli początkujących wzrost kwoty bazowej nie przekłada się na zapowiedziany wzrost wynagrodzenia średniego. W związku z powyższym, proponuje się dodanie w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2024 r. poz. 986, z późn. zm.) przepisu zwiększającego w roku 2026 wysokość wynagrodzenia średniego nauczycieli początkujących, ustalanego na podstawie art. 30 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, o 2,308 proc. Zmiana ta zagwarantuje wzrost wynagrodzenia średniego tych nauczycieli o 3 proc., tak jak w przypadku nauczycieli mianowanych i dyplomowanych” – czytamy w projekcie tzw. ustawy okołobudżetowej.

Związki oburzone planowaną "podwyżką"

Rząd przypomina, że w 2024 r. nauczyciele dostali 30 proc. podwyżki, a tzw. budżetówka 20 proc. Teraz dbamy o to żeby realna wartość tych wynagrodzeń nie spadała – powiedział minister finansów Andrzej Domański.

Związki są jednak oburzone planowaną waloryzacją. Budżetowa projekcja na 2026 rok mówiąca o 3-punktowym wzroście płac jest policzkiem wymierzonym nauczycielom. Bo to oznacza, że wzrost wynagrodzeń będzie oscylował wokół 150-160 zł. Jak mamy motywować do pracy tych, na których szkoła czeka, jak mamy zasypać dziurę kadrową, jak mamy zachęcać do pracy absolwentów szkół wyższych? – pytał prezes ZNP Sławomir Broniarz podczas Ogólnopolskiej Manifestacji Pracowników Oświaty i Nauki ZNP 1 września.