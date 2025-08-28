Edukacja klimatyczna ma stać się częścią nowej podstawy programowej w szkołach. Wejdzie ona w życie w 2026 roku. Zmienią się podstawy programowe wszystkich przedmiotów. W tym celu w resorcie nauki powołano zespół ekspertów, który przygotowuje założenia podstawy programowej, szkolenia kadry pedagogicznej i współpracy z organizacjami pozarządowymi w tym temacie.

Nie będzie oddzielnego przedmiotu

Jak mówiła na antenie radiowej Jedynki wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer, a treści "będą przekazywane na lekcjach między innymi przyrody, biologii, geografii, a być może nawet na lekcjach języka polskiego".Nie będzie nowego przedmiotu jakim miałaby być edukacja klimatyczna. Co więcej treści klimatyczne już w tej chwili pojawiają się w wielu przedmiotach. Być może w przyszłości będzie ich więcej i będą bardziej usystematyzowane - zapowiedziała Lubnauer

Najlepszym przedmiotem, na którym można w sposób spójny opowiadać o edukacji klimatycznej, jest przyroda. Dlatego, że to jest program, który integruje kilka przedmiotów w sobie - biologię, fizykę, chemię, geografię. Więc całościowo możemy opowiadać o zjawiskach klimatycznych- powiedziała wiceminister edukacji.

Zalecenia PAN ws. edukacji klimatycznej

Taki pomysł na nauczanie edukacji klimatycznej jest zgody z zalecaniami PAN. "Edukacja klimatyczna nie jest oddzielną domeną wiedzy wymagającą wprowadzenia nowego przedmiotu szkolnego. Przeciwnie – musi być realizowana w ścisłym związku z już istniejącym programem szkolnym – nie tylko fizyki czy geografii, ale także przedmiotów humanistycznych i społecznych" - wynika z opinii Komitetu Problemowego ds. Kryzysu Klimatycznego PAN.

Szkolenia dla nauczycieli

Konieczne będą szkolenia dla nauczycieli w tym zakresie. Na razie zespół ekspertów przygotowuje założenia podstawy programowej. W skład zespołu wchodzi 36 specjalistów z różnych dziedzin. Są wśród nich przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele nauki, nauczyciele akademiccy i nauczycielki uczące w szkole, popularyzatorzy i aktywiści, edukatorzy ekologiczni. To m.in. prof. Szymon Malinowski, Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego, Mirosław Proppe z WWF Polska czy aktywistka Dominika Lasota. W zespole są też trzy nauczycielki.

Edukacja klimatyczna. Ile godzin?

IIe godzin w semestrze będzie poświęconych temu tematowi? Na razie że trudno byłoby to określić, ponieważ jej elementy będą wplatane do nauki innych przedmiotów.

Zgodnie z zapowiedziami MEN, 1 września 2026 r. nowa podstawa programowa wejdzie do klas I i IV szkół podstawowych oraz do przedszkoli, a rok później - 1 września 2027 r. - do szkół ponadpodstawowych. W rozporządzeniu ministra edukacji w sprawie podstawy programowej, nazywanych zwyczajowo podstawą programową, opisane jest to, co uczeń powinien umieć z określonego przedmiotu po danym etapie edukacyjnym (każdy przedmiot jest opisany osobno). Programy nauczania i podręczniki muszą być zgodne z podstawą, a nauczyciel ma obowiązek realizacji wszystkich treści w niej zawartych.