W środą w Sejmie przeprowadzono drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy Karta nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. Przedstawiając projekt sprawozdawca Adam Krzemiński (KO) przypomniał, że jest on odpowiedzią na postulaty kierowane do Ministerstwa Edukacji Narodowej m.in. przez nauczycielskie związki zawodowe. Powołany został Zespół ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli, w skład którego weszli przedstawiciele strony rządowej, organizacji związkowych oraz ogólnopolskich organizacji i jednostek samorządu terytorialnego. W efekcie ich pracy przygotowano projekt - powiedział.

Poprawka ws. urlopu dla poratowania zdrowia

Skoro mówimy o postulatach związków zawodowych, to trzeba wyraźnie powiedzieć, że te postulaty, które zostały w tym projekcie uwzględnione dotyczą fragmentów postulatów i to nie tych najważniejszych - zauważył Dariusz Piontkowski (PiS), który przedstawiał stanowisko klubu PiS do projektu.

Wyjaśnił, że np. jeśli chodzi o świadczenia kompensacyjne to związki postulowały wprowadzenie tego świadczenia na czas nieokreślony, a w projekcie tylko rozszerzono grupę uprawnionych do nich.

Wskazał, też na kwestię urlopu dla poratowania zdrowia. To nie jest przywrócenie prawa do urlopu w okresie, kiedy nauczyciel uzyskuje prawo do wcześniejszej emerytury. W projekcie jest tylko i wyłącznie prawo do urlopu rehabilitacyjnego czy sanatoryjnego w ostatnim roku pracy - powiedział. Ponieważ ten postulat nie został spełniony, proponujemy poprawkę, która doprowadzi do przywrócenia nauczycielom prawa do urlopu dla poratowania zdrowia także w tym okresie, kiedy uzyskują prawo do wcześniejszej emerytury - poinformował.

Zmiany ws. wynagrodzeń

Piontkowski zaznaczył też, że projekt nie spełnia najważniejszych postulatów dotyczących wynagrodzenia nauczycieli. Tomasz Zieliński (PiS) przypomniał, że w Sejmie jest obywatelski projekt Związku Nauczycielstwa Polskiego, zgodnie z którym wysokość wynagrodzenia nauczycieli ma być powiązana z wysokością przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.

Po ponownym pierwszym czytaniu w styczniu 2024 r. projekt trafił do podkomisji sejmowej. Z uwagi na fakt, że powołana podkomisja służy tylko blokowaniu projektu ustawy, zgłaszamy dzisiaj poprawki do procedowanej właśnie ustawy, które w stu procentach wyczerpują oczekiwania strony społecznej - powiedział.

Poprawa warunków zatrudnienia

Bielawska Sylwia (KO) podkreśliła, że procedowany projekt jest ma "fundamentalne znaczenie dla środowiska nauczycielskiego, oświatowego i dla samorządów". Jak mówiła jest odpowiedzią na problemy, z którymi nauczyciele przychodzą do biur poselskich, wskazała na regulacje dotyczące pensum nauczycieli praktycznej teoretycznej nauki zawodu, które ma być jednolicone. Dziękuję również za (...) umożliwienie przedłużanie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły - powiedziała.

Wiesław Różyński (PSL-TD) wskazał inne - jego zdaniem - istotne modyfikacje. Wymienił je: po pierwsze - usprawnienie systemu oceny pracy nauczyciela, po drugie - znaczące poszerzenie dostępu nauczycieli do szkoleń, kursów oraz nowoczesnych narzędzi edukacyjnych, po trzecie - poprawa warunków zatrudnienia nauczycieli.

Mówił też o docenieniu nauczycieli i ich pracy, stabilności systemu oświaty, zmniejszenie rotacji kadry pedagogicznej, zatrzymanie doświadczonych nauczycieli w zawodzie. Te zmiany to odważny krok ku lepszej edukacji i sprawiedliwszemu traktowaniu nauczycieli.

Projekt zawiera wiele dobrych zmian, długo oczekiwanych przez środowisko nauczycielskie, dlatego Konfederacja nie będzie się nim sprzeciwiać - powiedział Witold Tumanowicz (Konfederacja).

Nowacka: To jest pierwsza zmiana

Ministra edukacji Barbara Nowacka podkreśliła, że procedowany projekt to "pierwsza nowelizacja Karty nauczyciela, na którą umówiliśmy się w ramach Zespołu ds. Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli". Umówiliśmy się tam ze związkowcami i samorządowcami (...) na długi dialog, który przyniesie zmiany, które są pożądane - powiedziała. To jest pierwsza zmiana, kolejne już są w toku. Chociażby te dotyczące postępowań dyscyplinarnych (...). Trwają nad tym prace i w najbliższych miesiącach zobaczycie efekty tych prac - dodała.

Podniesienie prestiżu zawodu nauczyciela to nie tylko ta jedna ustawa, to wiele innych zmian. To też inwestycje, to też projekt obywatelski, który jest w Sejmie i który jest popierany przez rząd i który zobaczy swój szczęśliwy finał, a nie tak jak zobaczył swój finał w czasach rządów PiS w zamrażarce. Ten projekt wejdzie w życie - zapewniła ministra.

Ponieważ podczas drugiego czytania projektu zostały złożone poprawki, trafi on z powrotem do sejmowej Komisji Edukacji i Nauki. Posiedzenie komisji, na którym będzie ona je opiniować zaplanowane jest na czwartek.