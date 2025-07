Rzecznik rządu na konferencji prasowej poinformował, że Rada Ministrów na posiedzeniu we wtorek przyjęła pięć projektów ustaw, w tym dwa projekty deregulacyjne. Trzy z pięciu projektów dotyczą edukacji.

Zmiany w przedszkolach

Pierwszy z nich, który jest projektem deregulacyjnym, to projekt nowelizacji Prawa oświatowego. Zgodnie z nim w uzasadnionych przypadkach, za zgodą kuratora oświaty, osoba niebędąca nauczycielem będzie mogła być dopuszczona do pracy w przedszkolu publicznym do prowadzenia wszystkich zajęć z dziećmi. Obecnie w publicznym przedszkolu można zatrudnić osobę niebędącą nauczycielem wyłącznie do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania dzieci, a nie do zajęć wychowania przedszkolnego, w trakcie których jest realizowana podstawa programowa. Zmiana dotyczy przedszkoli publicznych, ale będzie miała zastosowanie również do przedszkoli niepublicznych.

To jest zmiana, która była oczekiwana przez samorządy, także przez rodziców – powiedział Szłapka. Zaznaczył, że dzięki niej dużo łatwiej będzie funkcjonować przedszkolom.

Nowelizacja Karty nauczyciela

Drugi z przyjętych projektów dotyczących edukacji też jest projektem deregulacyjnym. To projekt nowelizacji Karty nauczyciela. Dotyczy zatrudniania w szkołach i placówkach niepublicznych nauczycieli specjalistów.

Łatwiej będzie zatrudniać specjalistów takich jak psycholodzy, pedagodzy czy logopedzi. Będą mogli świadczyć pomoc psychologiczno-pedagogiczną do dziewięciu godzin tygodniowo – powiedział Szłapka.

Projekt zakłada możliwość prowadzenia zajęć bezpośrednio z uczniami do dziewięciu godzin tygodniowo w niepublicznych przedszkolach i szkołach przez nauczycieli specjalistów na innej podstawie niż umowa o pracę. Obecnie na takich umowach specjaliści mogą pracować do czterech godzin tygodniowo. Jest rozwiązanie, które wychodzi naprzeciw walki z narastającym kryzysem zdrowia psychicznego. I to jest też zmiana ważna i oczekiwana – zaznaczył rzecznik.

Wyższa nagroda jubileuszowa

Kolejny projekt to także propozycja zmiany Karty nauczyciela. Rzecznik wymienił część zaproponowanych zmian: nauczyciele dostaną wyższą nagrodę jubileuszową za 40 lat pracy, pojawi się nowa nagroda jubileuszowa za 45 lat pracy. Jej wysokość ma wynosić 400 proc. wynagrodzenia.

"Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli, w ww. projekcie ustawy proponuje się ujednolicenie rozwiązania w zakresie nagrody jubileuszowej nauczycieli z rozwiązaniami przewidzianymi dla pracowników samorządowych. Wysokość nagrody za 40 lat pracy podwyższa się do 300 proc. wynagrodzenia miesięcznego i wprowadza się nagrodę jubileuszową za 45 lat pracy w wysokości 400 proc wynagrodzenia miesięcznego" – czytamy we wcześniejszej odpowiedzi na interpelację, która dotyczyła nagród. Minimalne wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego w 2025 roku wynosi 62111 brutto. Oznacza to, że premia po 45 latach mogłaby wynosić ok. 24 844 zł.

Pewniejsze zatrudnienie dla nauczyciela

Wzrosną także odprawy, a nauczyciele, którym do emerytury zostało mniej niż rok, będą mogli wziąć urlop także na poratowanie zdrowia czy rehabilitację. Okres zatrudnienia na czas określony dla początkujących nauczycieli skrócono z dwóch do roku. To jest ważne z punktu widzenia tych osób, które się decydują na to, żeby zostać nauczycielami, bo mają szybciej pewniejsze zatrudnienie – przekazał rzecznik rządu.