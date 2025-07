Do Ministerstwa Edukacji Narodowej dotarły sygnałami o możliwych błędnie wydanych świadectwach ukończenia szkoły. Część uczniów otrzymała je na blankietach niezabezpieczonych przez fałszerstwem oraz z nieaktualnym symbolem. "Przypominamy, że w roku szkolnym 2024/2025 szkoły podstawowe i ponadpodstawowe są zobowiązane wydawać świadectwa ukończenia szkoły według wzorów określonych w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 7 czerwca 2023 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków - Dz.U. poz. 1120 z późn. zm." - brzmi komunikat MEN opublikowany na stronie resortu.

MEN przypomina, że świadectwo ukończenia szkoły musi zawierać:

symbol nazwy producenta,

rok produkcji,

oznaczenie indywidualne blankietu.

Błędy na świadectwie. Co ma zrobić szkoła?

Co zrobić, gdy świadectwo zostało wydane na niewłaściwym druku? Jak wyjaśnia MEN, jeśli szkoła wydała świadectwo ukończenia szkoły na blankiecie niezabezpieczonym przed fałszerstwem lub – korzystając z systemów informatycznych używanych do drukowania świadectw – użyła nieaktualny wzór świadectwa, powinna niezwłocznie świadectwo wymienić. Pismo przypominające o zasadach wydawania świadectw szkolnych promocyjnych, świadectw ukończenia szkoły oraz wypełniania arkuszy ocen zostało 3 czerwca 2025 roku przekazane do wszystkich kuratorów oświaty z prośbą poinformowanie szkół.

Świadectwo można poprawić?

Zgodnie z przepisami, jeśli świadectwo zostało wydane na nieodpowiednim druku, albo z błędami - jest nieważne. Tych błędów nie można poprawić przez sprostowanie. Konieczna jest wymiana dokumentu, na taki, który spełnia prawne wymagania.