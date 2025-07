Wprowadzenie przedmiotu edukacja zdrowotna realizuje nakaz konstytucyjny zobowiązujący władze publiczne do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom - napisał Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie do MEN. Apeluje o działania w celu objęcia tym przedmiotem jak największej liczby uczniów. Chce także wiedzieć, czy są planowane inne działania zmierzające do upowszechniania w szkołach wiedzy dotyczącej zdrowia psychicznego.