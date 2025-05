Posłanka Dorota Marek w interpelacji zwróciła uwagę, że w wyborze dyrektora szkoły nie biorą udziału samorządy uczniowskie, mimo że "stanowią one istotną część szkolnej społeczności i bezpośrednio odczuwają skutki decyzji podejmowanych przez dyrektora szkoły". Zapytała, czy Ministerstwo Edukacji Narodowej rozważa wprowadzenie zmian w przepisach, które umożliwiłyby uczniom opiniowanie kandydatów na stanowisko dyrektora szkoły. Zdaniem posłanki, uczniowie - jako bezpośredni beneficjenci polityki edukacyjnej prowadzonej przez dyrekcję szkoły – powinni mieć możliwość wyrażenia swojego zdania w kwestii wyboru osoby zarządzającej placówką.

Uczniowie w składzie komisji konkursowej?

Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewniło, że sprawa wzmocnienia roli samorządów uczniowskich była już analizowana. Jak poinformowała wiceminister Katarzyna Lubnauer, powstały rekomendacje, które zakładają, że dwóch przedstawicieli samorządu uczniowskiego mogłoby zostać włączonych w skład komisji konkursowej wybierającej dyrektora szkoły.

"Natomiast w przypadku wątpliwości prawnych dotyczących udziału uczniów niepełnoletnich w pracach komisji konkursowych członkowie zespołu zaproponowali, aby do składu tych komisji powoływani byli pełnoletni przedstawiciele samorządu uczniowskiego. W sytuacji zaś gdy powołanie przedstawicieli samorządu uczniowskiego byłoby niemożliwe z powodów formalnych, tj. wszyscy uczniowie szkoły byliby niepełnoletni, członkowie zespołu zarekomendowali, aby w pracach tych komisji mogli uczestniczyć przedstawiciele samorządu uczniowskiego w charakterze obserwatorów, z możliwością zadawania pytań – podaje wiceministra edukacji.

Pomysł rekomendowany przez MEN

Jak czytamy w odpowiedzi na interpelację, pomysł dotyczący udziału przedstawicieli samorządu uczniowskiego w pracach komisji konkursowej wyłaniającej dyrektora szkoły został pozytywnie przyjęty przez kierownictwo ministerstwa. W kolejnych miesiącach zostanie skierowany "do dalszych prac koncepcyjnych na poziomie ministerialnym i poddany analizie w celu zbadania możliwości i sposobu jej wdrożenia".

Wiceminister edukacji Joanna Mucha powiedziała w Polsat News, że tytuły informujące o tym, że "uczniowie będą wybierać dyrektora szkoły" są mocno przesadzone. To jest kwestia pojawiających się pomysłów na to, żeby uczniowie byli włączeni do procesu wybierania dyrektora szkoły - zaznaczyła wiceministra.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dyrektor szkoły lub placówki oświatowej powoływany jest na pięć lat szkolnych, a wybór kandydata odbywa się w drodze konkursu. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele: organu prowadzącego, kuratorium oświaty, rady pedagogicznej, rady rodziców i reprezentanci związków zawodowych.