Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło nowy program inwestycyjny „Mała szkoła”, skierowany do gmin prowadzących małe publiczne szkoły podstawowe. Do rozdysponowania jest aż 50 mln zł. Wnioski można składać tylko do 23 maja 2025 roku.

Kto może otrzymać dotację? Warunki dla szkół i gmin

Ile wynosi dofinansowanie i a co można je przeznaczyć środki?

Jakie są warunki zgłoszenia do programu i kiedy złożyć wniosek Od 6 maja 2025 roku jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach rządowego programu „Mała szkoła – wsparcie publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez JST”. Program zakłada pomoc finansową dla małych placówek, w których uczy się mniej niż 70 uczniów. Gminy mogą otrzymać nawet 500 tys. zł na inwestycje w infrastrukturę lub wyposażenie szkół. Ministerstwo przeznaczyło na ten cel 50 mln zł. Nabór trwa tylko do 23 maja. Kto może otrzymać dotację? Warunki dla szkół i gmin Od wtorku, 6 maja jednostki samorządu terytorialnego prowadzące małe publiczne szkoły podstawowe mogą ubiegać się o finansowe wsparcie w ramach nowego programu inwestycyjnego MEN. Budżet programu wynosi 50 mln zł. Reklama „Mała szkoła – wsparcie publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego” to nowy program inwestycyjny ministra edukacji. Wsparcie ma być odpowiedzią na problemy, z którymi borykają się obecnie małe szkoły publiczne. Adresatami programu są placówki, w których uczy się mniej niż 70 uczniów. Reklama O dofinansowanie mogą ubiegać się gminy prowadzące publiczne szkoły podstawowe, które: liczą nie więcej niż 70 uczniów na dzień uruchomienia programu;

mają wskaźnik zamożności nie wyższy niż 4800 zł. Program nie obejmuje szkół specjalnych, sportowych, artystycznych ani szkół przy zakładach karnych czy poprawczych. Ile wynosi dofinansowanie i a co można je przeznaczyć środki? Wartość dotacji wynosi od 50 000 zł do 500 000 zł, przy czym wymagany jest wkład własny w wysokości co najmniej 50 proc. kosztów inwestycji. Dotacja nie może przekroczyć połowy całkowitych kosztów realizacji inwestycji. Samorządy będą mogły spożytkować pieniądze w trzech obszarach: na budowę obiektu szkolnego,

dostosowanie już istniejącego budynku lub

zakup potrzebnego wyposażenia. Jakie są warunki zgłoszenia do programu i kiedy złożyć wniosek Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło następujące warunki udziału i rozliczenia w ramach programu: inwestycja musi być rozpoczęta najpóźniej 1 stycznia 2025 roku (dotyczy budowy lub dostosowania obiektów);

inwestycja musi zostać zakończona do 31 grudnia 2025 r. (dotyczy wszystkich możliwych działań - budowy, dostosowania obiektów, zakupu wyposażenia);

wnioskodawca musi zapewnić trwałość inwestycji przez minimum 5 lat;

w ramach programu można złożyć tylko jeden wniosek na jedną szkołę podstawową. Jednostki samorządu terytorialnego mogą składać wnioski od 6 maja 2025 roku do 23 maja 2025 roku.