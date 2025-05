Do wyboru mieli: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski oraz włoski. Najwięcej z nich – aż 97,8 proc. – wybrało język angielski.

Zgodnie z danymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, do egzaminu z angielskiego podejdzie dokładnie 269 290 uczniów. Od lat to właśnie ten język cieszy się największą popularnością wśród zdających.

Egzamin podstawowy potrwa 120 minut i ma sprawdzić umiejętność rozumienia tekstu słuchanego i pisanego, reagowania językowego oraz tworzenia krótkiej wypowiedzi pisemnej.

Matura 2025 - język angielski. Dyrektor CKE podaje kluczowe wskazówki

Zdaniem dyrektora CKE na maturze 2025, również z języków obcych, kluczowe będzie dobre zarządzanie czasem i uważne czytanie poleceń.

Na egzaminach z języków obcych rekomendacje będą bardzo zbliżone do tych, które pojawiają się w egzaminach z języka polskiego czy matematyki. Przed przystąpieniem do zadania otwartego dotyczącego rozumienia ze słuchu uważnie przeczytaj polecenie – zazwyczaj znajdziesz w nim informację, czego będzie dotyczyć nagranie, którego wysłuchasz. Jeszcze przed pierwszym odtworzeniem należy zapoznać się z treścią zadania, aby wiedzieć, na jakie informacje musisz zwrócić szczególną uwagę - wskazuje w rozmowie z PAP dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Robert Zakrzewski.

Zadania są układane w kolejności zgodnej z przebiegiem nagrania, jednak w przypadku poleceń dotyczących np. głównej myśli tekstu mogą one obejmować dłuższy fragment, a nie pojedyncze zdanie. Staraj się udzielać jak najbardziej precyzyjnych odpowiedzi, ściśle zgodnych z usłyszanym materiałem. Warto pamiętać, że każde nagranie odtwarzane jest dwukrotnie — przy drugim odsłuchu możesz upewnić się co do poprawności swoich odpowiedzi lub uzupełnić te luki, które wcześniej zostały pominięte. Po zakończeniu odsłuchu koniecznie przeanalizuj swoje odpowiedzi pod kątem zgodności z poleceniem. Sprawdź także, czy twoja odpowiedź pasuje gramatycznie i logicznie do fragmentów tekstu przed luką i po luce. Na koniec upewnij się, że nie popełniłeś błędów ortograficznych, szczególnie w kluczowych wyrazach - dodaje.

Źródło: PAP