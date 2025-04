Województwo łódzkie jako jedyne zaczęło rekrutację już w kwietniu. Nabór potrwa tam do 22 maja. Wiceprezydent Łodzi, Małgorzata Moskwa-Wodnicka, podkreśla, że warto aplikować do wielu szkół i klas, niezależnie od wyników w nauce. Większa liczba zgłoszeń to większe szanse na dostanie się do wymarzonej placówki. O przyjęciu decyduje liczba punktów, a nie kolejność zgłoszeń — przypomina.

Egzamin ósmoklasisty 2025. Rekrutacja do szkół średnich - terminy i zasady

W pozostałych województwach terminy wyglądają następująco:

Reklama

8 maja – start w woj. zachodniopomorskim

12 maja – rusza rekrutacja w woj. kujawsko-pomorskim, małopolskim, podlaskim, śląskim i opolskim,

15 maja – początek naboru w woj. pomorskim,

16 maja – rekrutacja startuje w woj. mazowieckim,

19 maja – dołączają województwa: wielkopolskie, lubelskie, dolnośląskie, lubuskie, warmińsko-mazurskie i podkarpackie.

Każde województwo wyznacza własne terminy zakończenia rekrutacji i rekrutacji uzupełniającej.

Jak wygląda proces rekrutacji?

Rekrutacja jest kilkuetapowa. Najpierw uczniowie składają wniosek o przyjęcie, podpisany przez rodzica lub opiekuna. Następnie, po otrzymaniu wyników egzaminu ósmoklasisty i świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, uzupełniają swoje zgłoszenia. Jeśli zmienią zdanie co do wyboru szkoły, mogą zmodyfikować swoje preferencje.

Komisje rekrutacyjne, powoływane przez dyrektorów szkół, przyznają punkty za:

wyniki egzaminu ósmoklasisty,

oceny na świadectwie (szczególnie za świadectwo z wyróżnieniem),

osiągnięcia sportowe, artystyczne lub społeczne, w tym wolontariat.

Szczegółowe zasady przeliczania wyników na punkty określają nowe przepisy ministra edukacji, obowiązujące od 24 kwietnia.

Rekrutacja do szkół średnich 2025. Co jeszcze warto wiedzieć?

W przypadku większej liczby kandydatów niż dostępnych miejsc, liczy się suma punktów. Kuratorzy oświaty po zakończeniu naboru podadzą listy wolnych miejsc w szkołach.

Źródło: PAP