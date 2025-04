Maturzyści wiele oddaliby za to, aby dowiedzieć się, z czego szczególnie przygotować się na egzamin. Oto podpowiedź polonistki.

Nie mam przeczuć, co pojawi się na maturze. Podejrzewam natomiast, że nie będzie matury bez "Lalki", "Dziadów cz. III", na większości arkuszy jest też "Rok 1984" albo "Dżuma". Z "Potopu" może się coś zdarzyć - mimo że obowiązuje już tylko we fragmentach, to często wykorzystuje się go chociażby, pytając o środki artystycznego wyrazu - mówi Interii Anna Ryłek, egzaminatorka i polonistka. Nauczycielka zachęca do powtórzenia tych najbardziej podstawowych: czym jest porównanie, epitet, apostrofa.

Matura 2025. To ogromne ułatwienie"

Polonistka uspokaja, żematura nie powinna być bardzo trudna. Podstawę programową uszczuplono, skrócono listę lektur. "Potop" obowiązuje już tylko we fragmentach, tak jak "Inny świat". "Kordiana" przesunięto do rozszerzenia, a był wcześniej w podstawie. Tych koniecznych do znajomości w całości dzieł jest zaledwie 13, inne to teksty krótkie lub fragmenty większych utworów. Trzy lata temu ta lista była znacznie dłuższa. Została jedna trzecia tych treści - zaznacza Anna Ryłek. Podkreśla, że to ogromne ułatwienie dla maturzystów.

Jej zdaniem, "uczniowie mogą pewnym krokiem wchodzić na egzamin, jeśli tylko znają lektury, historię literatury. I nie muszą być filologami, żeby ten egzamin zdać. Według niej, pytania o konkretne utwory mogą być jednak bardziej wyrafinowane i szczegółowe. Jeśli CKE ma do dyspozycji "Zbrodnię i karę", "Antygonę", "Dziady cz. III", "Przedwiośnie" i "Lalkę", to nie będzie już pytań o rzeczy oczywiste. Ostatnie matury próbne pokazały, że jeśli jest pytanie o "Lalkę", to nie musi być o Wokulskiego i Izabelę, a chociażby o prezesową Zasławską, o Węgiełka, czyli inne postacie z dalszych rzędów - powiedziała polonistka.

Matura 2025. Podstawowe informacje

Aby zdać maturę, trzeba uzyskać z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym co najmniej 30 proc. punktów. W przypadku przedmiotów do wyboru, zdawanych na poziomie rozszerzonym, nie ma progu zaliczeniowego, wyniki służą do rekrutacji na studia.

Każdy maturzysta musi obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Obowiązkowe są też dwa egzaminy ustne: z polskiego i z języka obcego. Abiturienci szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych muszą dodatkowo przystąpić do egzaminu pisemnego i egzaminu ustnego z tego języka.

Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym), czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie jeszcze do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że wśród maturzystów, tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych, najczęściej wybieranym przedmiotem zdawanym na poziomie rozszerzonym jest język angielski, na drugim miejscu jest matematyka, na trzecim geografia. Na kolejnych miejscach są: język polski, biologia, chemia, wiedza o społeczeństwie, historia, fizyka, informatyka.