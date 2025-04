Poseł Gabriela Lenartowicz zapytała Ministerstwo Edukacji Narodowej o możliwość udzielania nauczycielom urlopu dla poratowania zdrowia w sytuacji, gdy mają prawo do wcześniejszej emerytury. Chodzi o nowe przepisy dotyczące emerytury nauczycielskiej z art. 88a Karty Nauczyciela, obowiązujące od 1 września 2024 r.

Reakcja MEN

Rodzaj emerytury nie ma znaczenia. Nauczyciel może skorzystać z urlopu zdrowotnego niezależnie od tego, czy przechodzi na emeryturę na zasadach ogólnych, czy korzysta z art. 88a. Prawo do urlopu określa art. 73 Karty Nauczyciela. Dyrektor może udzielić urlopu zdrowotnego, jeśli nauczyciel:

pracuje co najmniej 7 lat,

jest zatrudniony na czas nieokreślony w pełnym wymiarze,

przedstawi zalecenia lekarskie.

Ograniczenie dotyczy terminu.

Jeśli nauczycielowi do emerytury zostało mniej niż rok, może otrzymać urlop, ale tylko do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc uzyskania prawa do emerytury.

Kto decyduje o urlopie?

Dyrektor szkoły decyduje, czy nauczyciel spełnia warunki formalne. Sprawdza to w dokumentacji pracowniczej (akta osobowe). MEN nie rozstrzyga takich spraw – mogą to robić sądy pracy.

Kiedy nauczyciele mogą przejść na wcześniejszą emeryturę?

Na podstawie art. 88a Karty Nauczyciela:

od 1 września 2024 – nauczyciele urodzeni przed 1 września 1966 r.

– nauczyciele urodzeni przed 1 września 1966 r. od 1 września 2025 – urodzeni między 1.09.1966 a 31.08.1969

urodzeni między 1.09.1966 a 31.08.1969 od 1 września 2026 – urodzeni po 31 sierpnia 1969 r. (bez względu na wiek)

MEN uważa, że obecne przepisy są wystarczające. Wskazuje, że dyrektorzy mieli ponad rok na przygotowanie się do zmian. Ministerstwo nie planuje dodatkowych regulacji ani przepisów przejściowych.