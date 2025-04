Zmiany w systemie oceniania uczniów pełnoletnich

Zgodnie z zapowiadanymi przez MEN zmianami w ustawie - Prawo oświatowe, reformie mają ulec zasady oceniania uczniów. Jednym z punktów nowelizacji ustawy jest zapis dotyczący zasad oceniania uczniów pełnoletnich. Uczniowie, którzy ukończyli 18 lat, będą mogli sami decydować, czy rodzice będą mieli dostęp do informacji o ich ocenach i postępach w nauce.

Wnioskodawca dostrzega potrzebę uporządkowania sytuacji prawnej uczniów pełnoletnich w szkole lub placówce. Znakomita większość sporów pomiędzy uczniami pełnoletnimi a szkołami lub placówkami, w których się uczą, dotyczy z kolei zagadnienia udostępniania ich ocen czy sporządzonych prac ich rodzicom, mimo wygaśnięcia już władzy rodzicielskiej - informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Rodzice bez wglądu do ocen? Zadecyduje pełnoletni uczeń

Projekt zakłada, że po przekroczeniu przez ucznia progu dorosłości, rodzice nadal będą mieli dostęp do jego ocen. Decyzja o tym, czy zostanie on utrzymany, pozostanie w rękach ucznia. MEN planuje wprowadzenie instytucji sprzeciwu. Uczeń ma mieć prawo do złożenia oświadczenia woli, zgodnie z którym jego rodzice mają utracić wgląd do jego ocen szkolnych. Rozwiązanie ma być potwierdzeniem dla pełnoletnich uczniów, że mają oni moc prawną i mogą sami decydować o sobie.

Jednocześnie jednak regulacja ta pamięta o obowiązku alimentacyjnym i jest z nim harmonijna, ponieważ nie odbiera rodzicom, także tym tworzącym z pełnoletnim uczniem wspólne gospodarstwo domowe, omawianego dostępu z mocy prawa, a jedynie pozwala wyrazić sprzeciw wobec ich udostępniania. Ponadto, zmiana uwzględnia czynną obecność rodziców w społecznych organach szkoły i w jej pracy (rada rodziców, rada szkoły) - tłumaczy proponowaną zmianę MEN.