Kiedy wypada Dzień Świętego Patryka 2025?

Dzień Świętego Patryka co roku obchodzony jest 17 marca. To najważniejsze irlandzkie święto, które jest celebrowane w wielu krajach świata. W Irlandii, Irlandii Północnej Nowej Fundlandii, Labradorze oraz na Monstserrat jest to dzień wolny od pracy. Najsłynniejsza parada z okazji Dnia Świętego Patryka co roku organizowana jest w Dublinie. W pozostałych miejscach na świecie Dzień Świętego Patryka świętowany jest symbolicznie jako celebracja celtyckiej kultury i zwyczajów.

Jaka jest historia Dnia Świętego Patryka?

Dzień Świętego Patryka obchodzi się dla uczczenia pamięci o świętym Patryku, który żył na przełomie IV i V wieku w Wielkiej Brytanii. Gdy był nastolatkiem, został porwany przez irlandzkich bojowników. W niewoli spędził sześć lat, w czasie których stale się modlił. Po odzyskaniu przyjął święcenia kapłańskie, a następnie - wiedziony głosem Boga, który miał usłyszeć we śnie - wrócił do Irlandii, by tam nawracać i służyć Bogu. 17 marca jest dniem śmierci świętego Patryka. Ze świętym Patrykiem wiąże się wiele legend, m.in. przepędził on węże z Irlandii.

Jakie są zwyczaje związane z Dniem Świętego Patryka?

Dzień Świętego Patryk nieodłącznie wiąże się z kolorem zielonym. Tego dnia wiele osób nosi zielone ubrania i... pije zielone piwo, które serwowane jest w pubach i barach, które co roku celebrują to święto. Innym zwyczajem jest również picie whisky, która podawana jest w szklance nazywanej "dzbanem Patryka".

Jakie są symbole Dnia Świętego Patryka?

Najważniejszym symbolem Dnia Świętego Patryka jest trójlistna koniczyna (tzw. shamrock), której święty Patryk miał używać do tłumaczenia Irlandczykom ideę Trójcy Świętej. Drugi ważny symbol to również kolor zielony, który nie tylko nawiązuje do koniczyny, ale również kojarzony jest samą Irlandią, nazywaną "zieloną wyspą".

Innym symbolem Dnia Świętego Patryka jest Leprechaun, czyli wywodzący się z mitologii celtyckiej skrzat, który zamieszkuje Irlandię. Nosi on charakterystyczny zielony kapelusz, który jest kojarzony z Dniem Świętego Patryka. Leprechaun ma strzec garnków ze złotem, które są ukryte na końcu tęczy. Lubi płatać figle, ale jest też bardzo pożyteczny, o pomaga w obowiązkach domowych.