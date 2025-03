Minister Barbara Nowacka chce, by uczniowie w ramach wychowania fizycznego uczyli się także obrony cywilnej. Co na to związkowcy i nauczyciele? Według jednego z pedagogów "naturalniejsze byłoby przyporządkowanie proponowanego komponentu obrony cywilnej do edukacji dla bezpieczeństwa, ale jeżeli nie ma środków na zwiększenie godzin tego przedmiotu, to można tę wiedzę przekazywać również na godzinach WF-u".

Związkowiec o wątpliwościach

Nauczyciele o pomyśle MEN W przygotowywanej podstawie programowej z wychowania fizycznego będzie komponent związany z obroną cywilną - zapowiedziała ministra edukacji Barbara Nowacka. Poinformowała też o rozmowach dotyczących szerszej współpracy z wojskiem w szkołach. Według przewodniczącego Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" Waldemara Jakubowskiego zwiększenie nacisku na edukację w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w szkołach jest "uzasadnione i potrzebne" w związku z "dynamicznie zmieniającym się światem i pojawiającymi się nowymi zagrożeniami". Związkowiec o wątpliwościach Jednak, jak wskazał, wątpliwości budzi pomysł wprowadzenia treści do podstawy programowej wychowania fizycznego. Nie wiem, czy akurat w tym przypadku nie byłoby celowe wprowadzenie nowego przedmiotu lub poszerzenia - modyfikacji podstawy edukacji dla bezpieczeństwa lub zaprojektowanie ścieżki międzyprzedmiotowej- powiedział. Reklama Jakubowski dodał, że położyłby większy nacisk także na "zagadnienie aktywnej obronności". Sam jestem zwolennikiem upowszechnienia dostępu do broni. W ostatnich latach jednak poszliśmy w zupełnie innym kierunku (...). Zabroniliśmy w ustawie łowieckiej uczestniczenia w polowaniach osobom do lat 18. Traktujemy też z dużą rezerwą organizacje pozarządowe zajmujące się szeroko rozumianą obronnością - powiedział. Reklama Nauczyciele o pomyśle MEN Co na temat pomysłu MEN sądzą nauczyciele? - Wybuch wojny w Ukrainie przypomniał nam, jak ważne jest przysposobienie obronne. Uważam, że propozycja pani minister to w obecnych czasach dobry kierunek - mówi w rozmowie z WP Łukasz Zając, wuefista z Krosna. - Nie zaszkodzi dodatkowe przeszkolenie młodzieży, a może dodatkowo to zwiększy ich zainteresowanie późniejszą edukacją w kierunku służb mundurowych - twierdzi. Podobnego zdania jest inny nauczyciel wychowania fizycznego Jakub Baran. Uważa, że kierunek propozycji MEN jest dobry, ale nie czuje się jeszcze kompetentny z kształcenia w zakresie obrony cywilnej. Propozycję ministerstwa dotyczącą komponentu obrony cywilnej w podstawie programowej WF za "co do zasady dobry pomysł" uznał w rozmowie z PAP dyrektor XVI LO im. Armii Krajowej w Tarnowie, placówki z klasami mundurowymi Piotr Dusza, również nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa. Każdy przedmiot, który uświadamia o zagrożeniach i sposobach zachowania się w trudnych sytuacjach, jest dobry - ocenił. Jednocześnie przyznał, że "naturalniejsze byłoby przyporządkowanie proponowanego komponentu obrony cywilnej do edukacji dla bezpieczeństwa, ale jeżeli nie ma środków na zwiększenie godzin tego przedmiotu, to można tę wiedzę przekazywać również na godzinach WF-u". Dalszy ciąg materiału pod wideo Powiązane

