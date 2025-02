Minister przyjechała do stolicy Wielkopolski na spotkanie z uczniami szkół ponadpodstawowych z regionu w ramach inicjatywy Okrągły Stół Uczniowski. Mówiła m.in. o edukacji zdrowotnej. Nowy przedmiot, pierwotnie zapowiadany jako obowiązkowy, od 1 września 2025 r. ma być przedmiotem nieobowiązkowym i ma zastąpić wychowanie do życia w rodzinie (WDŻ).

Bardzo się cieszę, że tak dobry, potrzebny przedmiot będzie w polskich szkołach. Edukacja zdrowotna jest wyjątkowo potrzebna młodzieży. Tu chodzi o ich zdrowie psychiczne, o wsparcie i o wyposażenie ich w wiedzę nt. ruchu, zdrowego stylu odżywiania się. O danie im wiedzy, w jaki sposób dbać o swoje zdrowie, zbadać się, jak korzystać z osiągnięć współczesnej medycyny - wyliczała minister Nowacka.

Zaznaczyła, że uczniowie będą mieli szansę pozyskać taką wiedzę od odpowiednio przygotowanych, kompetentnych nauczycieli. Ten pierwszy rok traktujemy jako rok weryfikacji, w jaki sposób ten przedmiot jest prowadzony, jak się przyjmie i jakie będą reakcji społeczne – powiedziała.

Ministra Nowacka o reformie edukacji

Barbara Nowacka podkreśliła, że wdrażane obecnie i planowane przez MEN zmiany mają na celu sprawienie, by "polska szkoła, która jest szkołą bardzo dobrą, była szkołą jeszcze lepszą, przyjazną uczniom, dbającą też o ich wiedzę, o ich dobrostan, o ich kompetencje pomagające im w odnalezieniu się na rynku pracy". Dodała, że okrągłe stoły z uczniami to okazja, by dowiedzieć się, jakich zmian oczekują.

Chcielibyśmy, by wiele rzeczy się poprawiło. Chcemy większych inwestycji w Polsce, chcemy rozwoju potencjału naukowego, potencjału innowacyjnego naszego kraju. Ale żeby to się wydarzyło, musimy zadbać o ten kapitał, jaki mają młode osoby - podkreśliła.

Co się zmieni w szkole pod 2026 roku?

Jak mówiła, wśród spraw często zgłaszanych podczas spotkań przez uczniów jest kwestia niedostatecznego czasu, jaki uczniowie mają na powtórzenie materiału.To jest powtarzający się postulat: uczniowie za dużo godzin spędzają w szkole, ucząc się rzeczy, które nie dają efektów. Dlatego w reformie, która będzie wychodziła w 2026 roku, chcemy położyć większy nacisk na naukę praktyczną, na sprawczość i na umiejętności komunikacyjne. Chcemy też, żeby młodzież widziała realnie, że wiedza, którą będzie pozyskiwać przekłada się na to, co będzie im potrzebne w przyszłym życiu - powiedziała Barbara Nowacka.

Dodała, że szczególnie licznie zgłaszane są też sprawy dotyczące praw i obowiązków uczniowskich. Stąd też w ministerstwie zakończyły się wewnętrzne prace nad ustawą o rzeczniku praw uczniowskich. Będziemy ją zgłaszali do pracy rządu, żeby cała młodzież miała możliwość wsparcia na poziomie krajowym, wojewódzkim i również na poziomie szkół - powiedziała Barbara Nowacka.

Pilotażowe spotkanie w ramach Okrągłego Stołu Uczniowskiego odbyło się w czerwcu 2024 r. w Białymstoku. MEN informował wówczas, że inicjatywa została podjęta po to, by młodzież miała warunki do wspólnej wymiany myśli, miała też realną szansę decydowania o szkolnej rzeczywistości. Na spotkaniu zorganizowanym w I Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z uczniami, poza szefową MEN, rozmawiał także minister do spraw UE Adam Szłapka.