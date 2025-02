W poniedziałek doszło do spotkania kierownictwa MEN z przedstawicielami nauczycielskich związków zawodowych. Tematem były podwyżki dla nauczycieli w 2025 roku. Zgodnie z projektem nowelizacji rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wynagrodzenie to ma wzrosnąć w tym roku od 239 zł do 296 zł brutto w zależności od wykształcenia i stopnia awansu zawodowego.

"Podwyżka jest niewystarczająca"

Po spotkaniu wszystkie trzy związki zawodowe podpisały z MEN protokół rozbieżności. Zdaniem związków zawodowych, proponowana w tym roku przez MEN podwyżka jest niewystarczająca, nie spełnia oczekiwań nauczycieli. Związkowcy wskazują też, że nie zmniejsza - ich zdaniem - zbyt małej różnicy między wysokością wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli początkujących i nauczycieli mianowanych.

Po zaproponowanej podwyżce różnica między wynagrodzeniem zasadniczym nauczycieli początkujących i nauczycieli mianowanych wynosić będzie tylko 157 zł brutto. To jest niedopuszczalne i nie różnicuje w żaden sposób wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego - powiedziała po spotkaniu wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Urszula Woźniak cytowana przez PAP. Jej zdaniem proponowana przez resort podwyżka nie wypełnia deklaracji składanych przez MEN o odbudowie prestiżu nauczyciela i godnych wynagrodzeniach, a zamiast tego "pogarsza sytuację materialną i społeczną nauczycieli".

Minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela

Zgodnie z projektem nowelizacji rozporządzenia minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela z tytułem zawodowym magistra i z przygotowaniem pedagogicznym ma wynosić od od 1 stycznia 2025 roku"

5153 zł brutto (wzrost o 245 zł brutto) dla nauczyciela początkującego,

5310 zł brutto (wzrost o 253 zł brutto) dla nauczyciela mianowanego

6211 zł brutto (wzrost o 296 zł brutto) dla nauczyciela dyplomowanego

Średnie wynagrodzenie nauczycieli

Projektowana nowelizacja ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z terminem powiązywania od dnia 1 stycznia 2025 r. Wynagrodzenie zasadnicze jest jednym ze składników tzw. średniego wynagrodzenia nauczycieli. Jego wysokość na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wynika z określonej w ustawie budżetowej kwoty bazowej dla nauczycieli. Na 2025 r. jej wysokość ustalono na 5 434,82 zł, zwiększając ją tym samym o 5 proc. w stosunku do tej obowiązującej w 2024 r. Ponadto, zgodnie z tzw. ustawą okołobudżetową, średnie wynagrodzenie nauczyciela początkującego zwiększa się dodatkowo o 2,308 proc.

Oprócz wynagrodzenia zasadniczego nauczyciele mają też dodatki n.in.

za wysługę lat,

funkcyjne (wynikający z pełnienia funkcji kierowniczej,

dla mentora,

dla wychowawcy klasy,

motywacyjny,

za warunki pracy,

nagroda jubileuszowa,

nagroda ze specjalnego funduszu nagród,

dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej,

dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),

wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa.

Jak podaje portal samorządowy podczas spotkania związkowcy poruszyli też kwestię dodatku za wychowawstwo. Według Krzysztofa Wojciechowskiego, wiceprzewodniczącego Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność", MEN stoi na stanowisku, że pani minister nadal będzie domagać się od Ministerstwa Finansów podniesienia wynagrodzeń o 10 proc. i podniesienia dodatku za wychowawstwo o 100 zł, co wg MF miałoby kosztować prawie 1,4 mld zł.