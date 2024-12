Lista Szanghajska 2024. Cztery polskie uczelnie w gronie najlepszych na świecie

Reklama

Szkoły wyższe z Krakowa, Gdańska, Warszawy i Opola zostały wyróżnione w prestiżowym rankingu Global Ranking of Sport Science Schools and Departments 2024 – poinformował prof. Grzegorz Królczyk, prorektor ds. nauki i rozwoju Politechniki Opolskiej.

W tegorocznym rankingu Listy Szanghajskiej wśród uczelni zajmujących się naukami o sporcie znalazły się cztery polskie uczelnie - trzy akademie wychowania fizycznego z Katowic, Gdańska i Warszawy oraz Politechnika Opolska. Autorzy rankingu spośród polskich uczelni najwyżej ocenili AWF z Katowic, która znalazła się w przedziale 151-200 najlepszych uczelni. Pozostałe trzy szkoły wyższe zakwalifikowano w grupie między 200-300 najwyżej ocenianych uczelni.

Jak podkreśla prof. Królczyk, prorektor Politechniki Opolskiej, Global Ranking of Sport Science Schools and Departments przedstawia najlepsze uczelnie sportowe świata lub uczelnie posiadające jednostki związane ze sportem.

Kraków, Gdańsk, Warszawa i Opole w prestiżowym rankingu uczelni sportowych

Jest to najbardziej prestiżowy ranking nauk o sporcie na świecie, który ocenia w sposób transparentny osiągnięcia naukowe uczelni realizujących badania na poziomie światowym. Politechnika Opolska po raz drugi z rzędu jako jedyna uczelnia w regionie znalazła się w prestiżowym zestawieniu światowych uczelni prowadzących badania naukowe z obszaru sport science. Warto również zwrócić uwagę, że pozostałe polskie uczelnie ujęte w rankingu to akademie wychowania fizycznego. Tymczasem my udowodniliśmy, że funkcjonujący od blisko 30 lat Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej, czyli uczelni technicznej, także może prowadzić badania w obszarze nauk o sporcie na światowym poziomie - powiedział prof. Królczyk.

