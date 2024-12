Pełnia Księżyca, to zjawisko, które na niebie pojawia się co miesiąc. Nie wszyscy znoszą ją dobrze. Niektórzy stają się w tym czasie nerwowi, mają problemy ze snem, są skłonni do kłótni. Inni w tym czasie po prostu nie mają zbyt dużo energii i najchętniej przespaliby kilka dni z rzędu.

Przez wieki to właśnie pełnia służyła ludziom do planowania rytmu roku, prac w polu i polowań. Z tego też powodu, co miesiąc ma ona inną nazwę.

Kiedy wypada Pełnia Księżyca w grudniu 2024?

Grudniowa pełnia nazywana jest Zimnym Księżycem a czasem Pełnią Długich Nocy. Wyjaśnienie tej nazwy jest banalne. W końcu grudzień to miesiąc nie tyle chłodny, co wręcz zimny i mroźny. To także czas, gdy wcześnie zapada zmrok. Z przepowiedni astrologów wynika, że Zimny Księżyc w 2024 roku będzie wyjątkowy. Ta pełnia Księżyca mocno wpłynie na życie niejednej osoby.

Zimny Księżyc w 2024 roku wypadnie jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Na niebie pojawi się w niedzielę 15 grudnia 2024 r, o godzinie 10:02. To właśnie wtedy jego tarcza będzie widoczna w całej swej okazałości. Zjawisko to będzie można oglądać aż do poniedziałku (16 grudnia) do godziny 8:18.

Jak wpłynie na nas Pełnia Zimnego Księżyca?

Okazuje się, że Pełnia Zimnego Księżyca będzie czasem, kiedy wielu z nas domknie stare sprawy i na dobre zamknie drzwi do przeszłości, która już od dawna nie rokowała i nie przynosiła ani satysfakcji, ani też korzyści. Będziemy odczuwać potrzebę zmian zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej.

Emocje, które rozbudzi ten czas, to te, które przez wiele miesięcy tłumiliśmy albo skrywaliśmy na dnie serca. To będą dni szaleństwa, ale też te, w których posłuchamy naszej intuicji. Nie obędzie się bez wielu wątpliwości, ale z racji tego, że Zimny Księżyc będzie w znaku Bliźniąt nie zabraknie nam chęci do komunikacji.

Użyjemy jak nigdy do tej pory swojego intelektu, ciekawości oraz intuicji. Wiele z decyzji, które podejmiemy w tym czasie, będzie przełomowa i zaważy na naszym dalszym życiu. Astrolodzy twierdzą, że w dużej mierze bardzo pozytywnie.