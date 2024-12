W kategorii matematycznej Polska zajęła 10. miejsce, a w dziedzinie przyrody uplasowała się na 7. pozycji. Wyniki te są wyższe niż uzyskane w poprzedniej edycji badania TIMSS 2019, co świadczy o postępach w polskim systemie edukacyjnym.

Rekordowe wyniki polskich uczniów z matematyki i przyrody. Zobacz, jak zdominowali międzynarodowy ranking

Badanie TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) jest jednym z najważniejszych na świecie, obok badania PISA, i ma na celu ocenę poziomu wiedzy uczniów w zakresie matematyki i nauk przyrodniczych. Oprócz oceniania wiedzy teoretycznej, testuje się również umiejętność rozwiązywania problemów, co stanowi ważny element współczesnej edukacji.

Polscy uczniowie deklasują konkurencję

W 2023 roku badanie TIMSS przeprowadzono w 58 krajach i regionach, w tym także w Polsce, gdzie średni wynik uczniów klas IV w matematyce wyniósł 546 punktów. To o 43 punkty więcej niż średnia międzynarodowa, która wyniosła 503 punkty.

Polska osiągnęła 10. miejsce, co oznacza, że wyprzedziły nas tylko uczniowie z takich krajów jak Singapur, Tajwan, Korea Południowa, Hongkong, Japonia, Makao i Litwa. Warto zauważyć, że polscy uczniowie osiągnęli porównywalne wyniki z uczniami z takich państw jak Turcja, Anglia, Irlandia oraz Rumunia, co świadczy o solidnym poziomie nauczania w Polsce.

Jeśli chodzi o nauki przyrodnicze, średni wynik polskich uczniów w TIMSS 2023 wyniósł 550 punktów, co pozwoliło Polsce zająć 7. miejsce w rankingu międzynarodowym. Średnia globalna w tej kategorii wyniosła 494 punkty, a wyższe wyniki osiągnęli uczniowie z Singapuru, Korei Południowej, Tajwanu i Turcji. Z kolei zbliżone wyniki do Polski uzyskali uczniowie z Anglii, Japonii, Australii, Hongkongu oraz Finlandii.

Co istotne, zarówno w kategorii matematyki, jak i nauk przyrodniczych, wyniki uzyskane przez polskich uczniów w 2023 roku są wyższe niż te z poprzedniej edycji badania TIMSS 2019. Dodatkowo, w matematyce osiągnięto wynik wyższy niż w 2015 roku, natomiast w przyrodzie wyniki zbliżyły się do poziomu uzyskanego w tej samej edycji.

