Naukowcy wskazują, że te lodowe złoża, szczególnie na średnich szerokościach geograficznych Marsa, powinny stać się kluczowym celem w poszukiwaniach życia na Czerwonej Planecie.

Czy na Marsie jest życie? Nowe odkrycie wywraca wszystko do góry nogami

Jednym z głównych problemów, jakie napotkałyby organizmy żywe na powierzchni Marsa, jest silne promieniowanie ultrafioletowe. Powierzchnia planety nie posiada wystarczającej ochrony w postaci gęstej atmosfery, co sprawia, że UV stanowi poważne zagrożenie. Jednakże, jak sugerują modele opracowane przez badaczy, odpowiednia grubość lodu mogłaby skutecznie blokować te szkodliwe promienie.

Co więcej, lód o odpowiedniej grubości pozwalałby jednocześnie na przenikanie wystarczającej ilości światła słonecznego, co mogłoby umożliwićżycie organizmom wykorzystującym fotosyntezę.

Warunki sprzyjające życiu w zapylonym lodzie

Badania wskazują, że lód z zawartością pyłu na poziomie 0,01–0,1 proc. mógłby tworzyć strefy sprzyjające życiu na głębokości od 5 do 38 centymetrów. W czystszych lodowych pokrywach takie strefy mogłyby istnieć nawet na głębokości od 2,15 do 3,10 metra. Naukowcy obliczyli również, że bardzo zapylone pokrywy lodowe blokowałyby zbyt dużą ilość światła, co wykluczałoby warunki do życia.

Woda w lodzie na Marsie

Co ciekawe, pył znajdujący się wewnątrz lodu może powodować lokalne, sporadyczne topnienie na głębokości do 1,5 metra. To zjawisko mogłoby dostarczać płynnej wody – kluczowego składnika niezbędnego do istnienia życia, w tym życia opartego na fotosyntezie. Mimo to, naukowcy podkreślają, że regiony polarne Marsa są zbyt zimne, by mogły tam zachodzić te procesy.

Perspektywy dla przyszłych badań

Odkrycie to, choć fascynujące, nie oznacza, że życie na Marsie istnieje bądź kiedykolwiek istniało. Naukowcy studzą emocje, przypominając, że potencjalne istnienie stref sprzyjających życiu nie jest równoznaczne z faktycznym istnieniem organizmów. Niemniej jednak, lodowe złoża na średnich szerokościach geograficznych Marsa mogą stać się kluczowymi obszarami, na których należy skupić przyszłe misje poszukiwawcze.

Wnioski z tych badań otwierają nową perspektywę na poszukiwania życia na Marsie. Złożony proces oceny warunków panujących na tej planecie pokazuje, że lód marsjański, dzięki swojej unikalnej strukturze, może kryć tajemnice, które jeszcze czekają na odkrycie.

Źródło: PAP