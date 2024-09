Niedawna powódź, która zdewastowała południe Polski, przyniosła ze sobą ogromne straty materialne i emocjonalne. Zniszczenia dotknęły nie tylko domy mieszkańców, ale także miejsca kluczowe dla życia społeczności tj. szkoły

List Nowackiej ws. poszkodowanych szkół

W obliczu tej katastrofy, Ministerstwo Edukacji Narodowej postanowiło podjąć kroki, które mają na celu wsparcie placówek edukacyjnych dotkniętych powodzią. W odpowiedzi na liczne sygnały o chęci pomocy płynące z różnych szkół w kraju, uruchomiona została nowa inicjatywa – platforma "Szkoły Szkołom".

Powstała specjalna platforma

Platforma "Szkoły Szkołom" to narzędzie, które umożliwia wzajemną pomoc i współpracę między szkołami. Jej celem jest umożliwienie szkołom dotkniętym powodzią zgłaszania swoich potrzeb oraz koordynowanie wsparcia, które jest oferowane przez inne placówki edukacyjne. Dzięki tej platformie możliwe będzie precyzyjne skierowanie pomocy do konkretnych szkół, które najbardziej jej potrzebują.

W ramach tej akcji, szkoły, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie są zaproszeni do aktywnego włączenia się i wspierania swoich dotkniętych powodzią kolegów. Każda forma pomocy, czy to materialna, czy organizacyjna, jest cenna i ma znaczący wpływ na proces odbudowy. Pomoc nie ogranicza się tylko do naprawy zniszczonych budynków, ale obejmuje także odbudowę poczucia bezpieczeństwa oraz nadziei wśród uczniów i nauczycieli.

Apel Nowackiej

Ministra Barbara Nowacka, w liście do placówek, podkreśla wagę solidarności w tych trudnych czasach. Apeluje do wszystkich, aby aktywnie uczestniczyli w tej inicjatywie i wnieśli choćby najmniejszy wkład w pomoc. Wspólna akcja "Szkoły Szkołom" ma szansę stać się symbolem wspólnego wysiłku na rzecz odbudowy oraz wzmacniania więzi społecznych - dodała.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca wszystkich do odwiedzenia platformy "Szkoły Szkołom" i zaangażowania się w działania, które przyczynią się do szybkiej i skutecznej odbudowy polskiego systemu edukacji w obliczu tragedii.