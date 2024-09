Rodzice mogą pytać o różne kwestie związane z nauczaniem tego przedmiotu, zwłaszcza w świetle zmian, które weszły w życie od 1 września 2024 roku. Czy wynika to z troski rodziców o edukację swoich dzieci, czy z potrzeby zrozumienia zmian w systemie oceniania i organizacji lekcji religii warto podczas wywiadówek zwrócićuwagę na kilka kweisti.

Wpływ oceny z religii na świadectwo

Warto zadac wychowawcy kilka pytań. Oto kilka przykładów:

Czy ocena z religii będzie wliczana do średniej?

Od września 2024 r. ocena z religii (lub etyki) nie będzie wliczana do średniej ocen, więc nie będzie wpływała na uzyskanie świadectwa z wyróżnieniem. Jednak ocena z religii nadal pojawi się na świadectwie szkolnym.

Czy ocena z religii ma wpływ na promowanie ucznia do następnej klasy?

Nie, ocena z religii nie będzie miała wpływu na to, czy uczeń zostanie promowany do następnej klasy. Jest ona wpisywana na świadectwie, ale nie ma wpływu na decyzje promocyjne.

Co z organizacją religii w szkołach?

Jak będą organizowane lekcje religii w związku z nowymi zasadami?

Od nowego roku szkolnego możliwe będzie tworzenie międzyoddziałowych i międzyklasowych grup na lekcjach religii nawet przy większej liczbie uczniów. W przypadku klas I-III, IV-VI i VII-VIII uczniowie mogą być łączeni w grupy. Maksymalnie w grupie międzyoddziałowej może być 28 uczniów, a w klasach I-III do 25 uczniów.

Ile godzin religii będzie miało moje dziecko?

W roku szkolnym 2024/2025 liczba godzin religii pozostaje taka sama – dwie lekcje tygodniowo. Zmiany w liczbie godzin (do jednej tygodniowo) są planowane dopiero od września 2025 r., ale ostateczne decyzje zależą od dalszych działań Ministerstwa Edukacji.

Jakie treści są realizowane na lekcjach religii?

Na lekcjach religii uczniowie zapoznają się z doktryną danego wyznania, o ile szkoła organizuje religię tego wyznania. W przypadku etyki program dotyczy zagadnień moralnych i etycznych. Rodzice mogą poprosić nauczyciela o przedstawienie szczegółowego programu.

Obecność obowiązkowa?

Czy obecność na lekcjach religii jest obowiązkowa?

Uczestnictwo w lekcjach religii lub etyki nie jest obowiązkowe. Rodzice mogą zdecydować, czy ich dziecko będzie uczęszczać na religię, etykę, lub zrezygnować z tych zajęć, jeśli szkoła oferuje taką możliwość.

Jak oceniane są postępy ucznia na lekcjach religii?

Ocenianie na lekcjach religii odbywa się na podstawie zaangażowania ucznia, jego wiedzy i aktywności. Każda szkoła może mieć indywidualne kryteria ocen, które warto omówić z nauczycielem.

Czy będą kolejne zmiany w lekcjach religii?

Planuje się, że od września 2025 r. liczba godzin religii zostanie zmniejszona do jednej tygodniowo, a zajęcia będą mogły odbywać się wyłącznie na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej. Na razie jednak nie opublikowano ostatecznego rozporządzenia w tej sprawie.

Od 1 września 2024 roku w polskich szkołach publicznych ocena z religii (lub etyki) będzie nadal umieszczana na świadectwie szkolnym, ale nie będzie wliczana do średniej ocen.