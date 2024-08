Z okazji nowego roku szkolnego polscy biskupi zachęcają rodziców do posyłania dzieci na lekcje religii. W specjalnym słowie do wiernych zaznaczyli, że jest to realizacja zobowiązania do wychowania potomstwa w wierze, wyrażonego podczas zawierania sakramentu małżeństwa i potwierdzonego przy chrzcie dzieci.