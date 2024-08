Wniosek prezes Manowskiej został wystosowany w odpowiedzi na apele Prezydium Episkopatu i Polskiej Rady Ekumenicznej. Kościół obawiał się, że zmiany organizacyjne wprowadzone przez MEN na lekcjach religii spowodują, że mniej uczniów będzie na nie uczęszczać.

Według biskupów przy wydaniu rozporządzenia przez ministra edukacji ograniczono się do umożliwienia przedstawicielom zainteresowanych Kościołów i innych związków wyrażenia opinii, podczas gdy art. 12 ust. 2 ustawy o systemie oświaty wymaga od właściwego ministra, aby wydając rozporządzenie określające warunki i sposób organizowania nauki religii, działał "w porozumieniu z władzami Kościoła Katolickiego i Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz innych Kościołów i związków wyznaniowych".

Trybunał Konstytucyjny przychylił się do wniosku I prezes SN i wydał w czwartek postanowienie zabezpieczające, zawieszając stosowanie rozporządzenia MEN w sprawie warunków organizowania lekcji religii - poinformowała prezes TK Julia Przyłębska. Zapowiedziała, że TK w najbliższym czasie wyda orzeczenie.

Barbara Nowacka reaguje

Są sprawy, w których wydaje się, że Episkopat rości sobie prawo do weta, a nie może on wetować rozporządzeń rządu – powiedziała w piątek w Polsat News Barbara Nowacka, ministra edukacji, odnosząc się do postanowienia TK zawieszającego stosowanie rozporządzenia w sprawie warunków organizowania lekcji religii. Dodała także, że według wielu ekspertyz w takim przypadku TK w ogóle nie ma prawa stosowania zabezpieczenia.

Przypominam tylko uchwałę Sejmu, która mówi, że stosowanie się do orzeczeń, wyroków, pomysłów trybunału pani Przyłębskiej może mieć znamiona niedziałania zgodnie z prawem - powiedziała Barbara Nowacka. Dodała, że prezes TK Julia Przyłębska jest powołana w sposób wadliwy, a każdy powołany przez nią skład sędziowski również ma wadę prawną.

Szefowa MEN zauważyła, że w takiej "fundamentalnej sprawie" bardzo wyraźnie widać rozdział Kościoła od państwa. Podkreśliła, że to szkoła układa plan organizacyjny, a minister edukacji przyjmuje rozporządzenie i wytyczne. Eldorado się skończyło - stwierdziła

Co MEN chce zmienić na lekcjach religii

Zgodnie z rozporządzeniem MEN od 1 września 2024 r. ocena z religii (lub etyki) nie będzie się wliczała do średniej potrzebnej do "czerwonego paska" na świadectwie. Wprowadzone zostaną także inne zmiany. Lekcje religii nie będą zorganizowane w klasach, w których chce na nie chodzić mniej niż 7 uczniów. Dla chętnych powstaną grupy międzyoddziałowe.

Rozporządzenie miało wejść w życie 1 września 2024 r. Dotyczy warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. Jak wcześniej informowało Ministerstwo Edukacji Narodowej zmiana przepisów wynika z potrzeby umożliwienia bardziej elastycznego organizowania nauki religii w szkole lub przedszkolu, gdy liczba zgłoszonych uczniów w poszczególnych oddziałach lub klasach w szkole lub dzieci przedszkolu jest niewielka.