Ministra edukacji Barbara Nowacka odwiedziła Pol'and'Rock Festival na terenie lotniska Czaplinek-Broczyno. Spotkała się tam - w namiocie programu edukacyjnego "Ratujemy i Uczymy Ratować” - z szefem festiwalu Jerzym Owsiakiem. Nawiązała do wprowadzenia nauki pierwszej pomocy w szkołach. Bardzo chcemy, żeby dzieci w klasach 1-3 umiały uratować życie. To jest mega ważne, ale to by się nie wydarzyło, gdyby nie wasze akcje, nie wasze inicjatywy, nie wasze zaangażowanie – powiedziała Nowacka, nawiązując do działalności WOŚP.

W 2025 r. wprowadzimy przedmiot edukacja zdrowotna po to, aby jak najmniej trzeba było leczyć, a jak najwięcej zapobiegać, żeby dzieciaki wiedziały jak wspomóc siebie w kryzysie psychicznych, żeby wiedziały co jeść, jak się ruszać, dlaczego się ruszać, dlaczego warto się szczepić, dlaczego warto się badać – przypomniała ministra edukacji. Jak się w młodości nauczcie, jak żyć zdrowo, to na starość znacznie będzie wam lepiej i łatwiej w życiu– powiedziała Nowacka do uczestników festiwalu.

Nowy przedmiot w szkołach

Na początku lipca MEN poinformowało, że do podstawy programowej obowiązującej w szkołach od nowego roku szkolnego wpisana została nauka pierwszej pomocy w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach starszych. Nauczyciele zostaną przeszkoleni przez instruktorów WOŚP i przekażą pozyskaną wiedzę swoim uczniom.

W zmienionej podstawie programowej, która będzie obowiązywać od 1 września 2024 r., w wymaganiach z zakresu edukacji przyrodniczej w klasach I-III szkoły podstawowej dodany został wymóg znajomości podstawowych zasad udzielenia pierwszej pomocy. W kolejnych klasach, zajęcia z udzielania pierwszej pomocy będą odbywać się również podczas zajęć z wychowawcą: w szkołach podstawowych (w klasach IV– VII) i ponadpodstawowych (w klasach: II–IV liceum ogólnokształcącego, II–V technikum oraz II i III branżowej szkoły I stopnia). Uczniowie klasy VIII szkoły podstawowej i klasy I szkół ponadpodstawowych uczą się pierwszej pomocy na zajęciach edukacji dla bezpieczeństwa.

Program edukacyjny Ratujemy i Uczymy Ratować

Fundacja WOŚP od 2006 r. prowadzi program edukacyjny Ratujemy i Uczymy Ratować. Przeznaczony on jest dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Szkoły przystępują do programu dobrowolnie. Fundacja przekazuje im bezpłatnie fantomy do nauki resuscytacji, podręczniki, filmy i materiały dydaktyczne i realizuje bezpłatne szkolenia dla nauczycieli, aby pomóc im w przygotowaniu się do prowadzenia zajęć z dziećmi. Jak podała fundacja, w latach 2006-2023 programem zostało objętych ponad 30,9 tys. nauczycieli, a blisko 3 miliony dzieci nauczyło się podstaw pierwszej pomocy.