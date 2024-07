Naukowcy przeanalizowali dane radarowe zebrane przez sondę Cassini podczas jej przelotów nad Tytanem w latach 2004-2017. Skupili się na trzech największych morzach: Kraken Mare, Ligeia Mare i Punga Mare. Odkryli, że skład chemiczny tych mórz, bogatych w metan i etan, różni się w zależności od szerokości geograficznej.

Rzeki Tytana, zasilane opadami atmosferycznymi, niosą czysty metan, który miesza się z bogatszymi w etan wodami mórz, podobnie jak słodka woda w ziemskich rzekach miesza się ze słonymi oceanami.

Fale zaobserwowane na powierzchni mórz Tytana, choć niewielkie, wskazują na istnienie aktywnych prądów oraz wpływ sił pływowych. To odkrycie otwiera nowe możliwości badania tego fascynującego księżyca, który jako jedyny obiekt w Układzie Słonecznym poza Ziemią posiada na swojej powierzchni zbiorniki cieczy.

Fale na Tytanie. Czy księżyc Saturna skrywa więcej tajemnic niż sądziliśmy?

Tytan, odkryty w XVII wieku przez holenderskiego astronoma Christiaana Huygensa, jest mniejszy od Ziemi, ale większy od Księżyca. Jego gęsta atmosfera, składająca się głównie z azotu, utrudnia obserwacje powierzchni. Dopiero sonda Cassini, dzięki swoim radarom, umożliwiła dokładniejsze zbadanie tego niezwykłego globu.

Odkrycie fal na morzach Tytana to kolejny dowód na to, jak różnorodne i zaskakujące mogą być obiekty w naszym Układzie Słonecznym. To odkrycie otwiera nowe pytania dotyczące procesów zachodzących na Tytanie, a także możliwości istnienia tam prymitywnych form życia.

Czy Tytan skrywa jeszcze więcej tajemnic? Dalsze badania i misje kosmiczne z pewnością dostarczą nam odpowiedzi na to pytanie.

Źródło: "Nature Communictions"